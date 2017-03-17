ГПУ визнала М.Охендовського потерпілим від дій НАБУ

ukru
27 березня, 18:53 • 89465 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 112852 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 121515 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 129825 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 182906 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 124780 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 112141 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134798 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121641 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123605 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
84 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 37717 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 30021 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 35112 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 16846 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 28666 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 89465 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 133247 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 182906 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 203145 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 214109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87908 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117745 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143692 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133271 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163752 перегляди
Актуальне
ГПУ визнала М.Охендовського потерпілим від дій НАБУ

ГПУ визнала М.Охендовського потерпілим від дій НАБУ

Київ • УНН

 • 16627 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського в четвер оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління ГПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками втручання в діяльність державного діяча, службового недбальства детективів Національного антикорупційного бюро України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та розголошення даних досудового розслідування стосовно Охендовського М.В.”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зазначене кримінальне провадження розпочато на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017, якою зобов’язано Генеральну прокуратуру України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву адвоката Бабіча О.І. в інтересах Охендовського М.В.

У подальшому 17.02.2017 Охендовським М.В. подано заяву про залучення його як потерпілого, за результатами розгляду якої 20.02.2017 слідчим винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим.

Однак, 02.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вказану постанову скасовано та зобов’язано слідчого невідкладно вручити Охендовському М.В. пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

У зв’язку з цим, 16.03.2017 Охендовського М.В. викликано до Генеральної прокуратури України для вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого та допиту в якості потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Крім того, адвокат М.Охендовського О.Бабіч у коментарі УНН повідомив, що захист буде добиватися притягнення детективів НАБУ до відповідальності за фальсифікацію матеріалів справи.

“Ми будемо добиватися кримінальної відповідальності для детективів НАБУ, які фальсифікують матеріали справи, зокрема експертиз”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, у кінці лютого О.Бабіч повідомив, що Солом’янський районний суд розглянув клопотання детектива НАБУ Егізарова про накладення арешту на майно голови ЦВК Михайла Охендовського та заарештував його автомобіль та 22 акції.

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.

Також нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.

Цього ж дня суд обрав для М.Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно.

13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82