ГПУ визнала М.Охендовського потерпілим від дій НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського в четвер оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління ГПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками втручання в діяльність державного діяча, службового недбальства детективів Національного антикорупційного бюро України, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та розголошення даних досудового розслідування стосовно Охендовського М.В.”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зазначене кримінальне провадження розпочато на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017, якою зобов’язано Генеральну прокуратуру України, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву адвоката Бабіча О.І. в інтересах Охендовського М.В.
У подальшому 17.02.2017 Охендовським М.В. подано заяву про залучення його як потерпілого, за результатами розгляду якої 20.02.2017 слідчим винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим.
Однак, 02.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вказану постанову скасовано та зобов’язано слідчого невідкладно вручити Охендовському М.В. пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.
У зв’язку з цим, 16.03.2017 Охендовського М.В. викликано до Генеральної прокуратури України для вручення пам’ятки про процесуальні права та обов’язки потерпілого та допиту в якості потерпілого.
Досудове розслідування триває.
Крім того, адвокат М.Охендовського О.Бабіч у коментарі УНН повідомив, що захист буде добиватися притягнення детективів НАБУ до відповідальності за фальсифікацію матеріалів справи.
“Ми будемо добиватися кримінальної відповідальності для детективів НАБУ, які фальсифікують матеріали справи, зокрема експертиз”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, у кінці лютого О.Бабіч повідомив, що Солом’янський районний суд розглянув клопотання детектива НАБУ Егізарова про накладення арешту на майно голови ЦВК Михайла Охендовського та заарештував його автомобіль та 22 акції.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.
Також нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.
Цього ж дня суд обрав для М.Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно.
13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.