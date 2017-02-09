Апеляційний суд відмовився відсторонити М.Охендовського від посади голови ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Апеляційий суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК. Таке рішення оголосив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін, передає кореспондент УНН.
"Ухвалу судді Солом'янського суду ... залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення", - оголосив резулятивну рішення суддя.
Він додав, що повний текст рішення буде оприлюднений 17 лютого.
Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.
Цього ж дня суд обрав для М.Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.