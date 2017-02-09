Апелляционный суд отказался отстранить М.Охендовского от должности главы ЦИК

"Постановление судьи Соломенского суда... оставить без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.

Он добавил, что полный текст решения будет обнародован 17 февраля.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП об отстранении Михаила Охендовского от должности главы ЦИК.

В этот же день суд избрал для М.Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить к нему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.