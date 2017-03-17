ГПУ признала М.Охендовского пострадавшим от действий НАБУ

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам вмешательства в деятельность государственного деятеля, служебной халатности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Специализированной антикоррупционной прокуратурой и разглашение данных досудебного расследования в отношении Охендовского М.В.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что данное уголовное производство начато во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 04.01.2017, которым Генеральную прокуратуру Украины обязали, внести в Единый реестр досудебных расследований заявление адвоката Бабича А.И. в интересах Охендовского М.В.

В дальнейшем 17.02.2017 Охендовским М.В. подано заявление о привлечении его в качестве потерпевшего, по результатам рассмотрения которого 20.02.2017 следователем вынесено постановление об отказе в признании потерпевшим.

Однако, 02.03.2017 следственным судьей Печерского районного суда. Киева указанное постановление отменено и обязано следователя безотлагательно вручить Охендовскому М.В. памятку о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего.

В связи с этим, 16.03.2017 Охендовский М.В. вызван в Генеральную прокуратуру Украины для вручения памятки о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего и допроса в качестве потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, адвокат М.Охендовского О.Бабич в комментарии УНН сообщил, что защита будет добиваться привлечения детективов НАБУ к ответственности за фальсификацию материалов дела.

"Мы будем добиваться уголовной ответственности для детективов НАБУ, которые фальсифицируют материалы дела, в том числе экспертиз", - отметил адвокат.

Напомним, в конце февраля О.Бабич сообщил, что Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство детектива НАБУ Егизарова о наложении ареста на имущество председателя ЦИК Михаила Охендовского и арестовал его автомобиль и 22 акции.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК.

Также напомним, 21 декабря 2016 Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК.

В этот же день суд избрал для М.Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить ему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество.

13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.