ГПУ викликала Курченка на черговий допит 26 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала бізнесмена Сергія Курченка на допит 26 березня до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ. Про це йдеться у повістці, оприлюдненій на сайті Генпрокуратури, передає УНН.
Відповідно до повістки, Курченко має з’явитися 26.03.2019 року о 14 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, 17 лютого Генеральна прокуратура України вже викликала на допит бізнесмена Сергія Курченка для проведення слідчих дій 22 лютого.
7 березня 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.