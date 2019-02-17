ГПУ викликала Курченка на допит

Слідчі дії призначені на 22 лютого.

“Гр-н Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 22.02.2019 о 14 годині 00 хвилин в кабінет № 808-В приміщення Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000003393 від 16.11.2016 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та іншими статтями КК України”, — йдеться в повістці.

Мова йде про кримінальне провадження в якому розслідується створення злочинної організації з метою привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах, а також легалізація незаконно отриманих доходів та ухиляння від сплати податків.

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Нагадаємо, 7 березня 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.