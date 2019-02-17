ГПУ вызвала Курченко на допрос

Следственные действия назначены на 22 февраля.

"Гр-н Курченко, 21.09.1985 г.р., место регистрации Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, д. 9, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 22.02.2019 в 14 часов 00 минут в кабинет № 808-В помещение Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42016000000003393 от 16.11.2016 по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст .212 и другими статьями УК Украины", - говорится в повестке.

Речь идет об уголовном производстве в котором расследуется создание преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализация незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.

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Напомним, 7 марта 2018 Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования по бизнесмену Сергею Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".