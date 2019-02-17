ГПУ вызвала Курченко на допрос

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56532 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123887 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125775 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126862 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156795 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117674 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ГПУ вызвала Курченко на допрос

ГПУ вызвала Курченко на допрос

Киев  •  УНН

 • 10741 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бизнесмена Сергея Курченко, сообщает УНН.

Следственные действия назначены на 22 февраля.

"Гр-н Курченко, 21.09.1985 г.р., место регистрации Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, д. 9, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 22.02.2019 в 14 часов 00 минут в кабинет № 808-В помещение Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве № 42016000000003393 от 16.11.2016 по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст .212 и другими статьями УК Украины", - говорится в повестке.

Речь идет об уголовном производстве в котором расследуется создание преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализация незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.

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Напомним, 7 марта 2018 Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования по бизнесмену Сергею Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".

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