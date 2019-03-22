ГПУ вызвала Курченко на очередной допрос 26 марта

Согласно повестке, Курченко должен появиться 26.03.2019 года в 14 часов 00 минут к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Резницкая. 13/15, для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Напомним, 17 февраля Генеральная прокуратура Украины уже вызвала на допрос бизнесмена Сергея Курченко для проведения следственных действий 22 февраля.

7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".