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ГПУ та СБУ прийшли з обшуками в головний офіс "Укрзалізниці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України проводять обшуки у головному офісі ПАТ "Укрзалізниця". Про це УНН повідомили у прес-службі УЗ.

"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" запевнили, що створили всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів, та наголосили на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.

Як повідомляв УНН, одного із заступників директора філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" викрито в отриманні 85 тис. грн хабара. 

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