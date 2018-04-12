ГПУ та СБУ прийшли з обшуками в головний офіс "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України проводять обшуки у головному офісі ПАТ "Укрзалізниця". Про це УНН повідомили у прес-службі УЗ.
"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" запевнили, що створили всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів, та наголосили на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.
Як повідомляв УНН, одного із заступників директора філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" викрито в отриманні 85 тис. грн хабара.