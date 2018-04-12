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ГПУ и СБУ пришли с обысками в главный офис "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в главном офисе ПАО "Укрзализныця". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЗ.

"Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" заверили, что создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, и подчеркнули свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Как сообщал УНН, одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" уличили в получении 85 тыс. грн взятки.

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