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ГПУ сьогодні подасть апеляцію на вихід Мангера під заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть апеляцію на рішення суду, який прийняв рішення випустити підозрюваного у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, наполягаючи на його безальтернативному арешті. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на громадських активістів, передає кореспондент УНН.

ГПУ сьогодні подасть апеляцію на вихід Мангера під заставу

“Ми маємо безпрецедентне рішення, коли людина, що підозрюється в організації замовного вбивства випускається під заставу 4 млн грн, зараз ми отримали ще одне рішення і вже навіть електронний браслет зняли з пана Мангера. Проте, сьогодні буде подано апеляцію на це рішення, і дуже сподіваюся, що Апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві”, — зазначив Луценко.

При цьому він додав, що ГПУ замовила аудит Рахункової палати щодо бюджету Херсонської міськради, а також комітету лісового господарства щодо фактів знищення і розкрадання лісів Херсонщини, що дасть можливість встановити причетних до злочинів, які розслідувала Гандзюк.

Нагадаємо, 11 березня співробітники Служби безпеки України зняли з Владислава Мангера електронний браслет та повернули закордонний паспорт.

6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

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