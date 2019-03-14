ГПУ сьогодні подасть апеляцію на вихід Мангера під заставу

КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть апеляцію на рішення суду, який прийняв рішення випустити підозрюваного у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, наполягаючи на його безальтернативному арешті. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на громадських активістів, передає кореспондент УНН.