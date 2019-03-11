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З Мангера зняли електронний браслет

З Мангера зняли електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України зняли з Владислава Мангера електронний браслет та повернули закордонний паспорт. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.

“3 березня закінчились обов’язки Владислава Мангера, які він мав виконувати згідно із запобіжним заходом, і 6 березня з нього зняли браслет і віддали паспорт. Щодо застави, то вона не повернута, для цього потрібне пряме судове рішення”, - повідомив адвокат.

Як повідомляв УНН, суд відсторонив Мангера від посади до 6 квітня.

Нагадаємо, 15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

За Мангера вніс заставу його адвокат Дмитро Ільченко у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

19 лютого ГПУ оскаржила запобіжний захід губернатору Херсонської області.

4 березня суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру.

Юрій Луценко звернеться до Апеляційного суду України щодо обрання безальтернативного запобіжного заходу для Мангера у вигляді арешту.

Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

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