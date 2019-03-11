С Мангера сняли электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины сняли с Владислава Мангера электронный браслет и вернули загранпаспорт. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин.
"3 марта закончились обязанности Владислава Мангера, которые он должен был выполнять в соответствии с мерой пресечения, и 6 марта с него сняли браслет и отдали паспорт. На предмет залога, то он не возвращен, для этого нужно прямое судебное решение", - сообщил адвокат.
Как сообщал УНН, суд отстранил Мангера от должности до 6 апреля.
Напомним, 15 февраля голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
За Мангера внес залог его адвокат Дмитрий Ильченко в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
19 февраля ГПУ обжаловала меру пресечения губернатору Херсонской области.
4 марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру.
Юрий Луценко обратится в Апелляционный суд Украины об избрании безальтернативного пресечения для Мангера в виде ареста.
Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.