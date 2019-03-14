ГПУ сегодня подаст апелляцию на выход Мангера под залог

"Мы имеем беспрецедентное решение, когда человек, который подозревается в организации заказного убийства выпускается под залог 4 млн грн, сейчас мы получили еще одно решение и уже даже электронный браслет сняли с Мангера. Однако, сегодня будет подана апелляция на это решение, и очень надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве", - отметил Луценко.

При этом он добавил, что ГПУ заказала аудит Счетной палаты по бюджету Херсонского горсовета, а также комитета лесного хозяйства по фактам уничтожения и хищения лесов Херсонской области, что даст возможность установить причастных к преступлениям, которые расследовала Гандзюк.

Напомним, 11 марта сотрудники Службы безопасности Украины сняли с Владислава Мангера электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.