ГПУ сегодня подаст апелляцию на выход Мангера под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины подаст апелляцию на решение суда, который принял решение выпустить подозреваемого в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, настаивая на его безальтернативном аресте. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на гражданских активистов, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем беспрецедентное решение, когда человек, который подозревается в организации заказного убийства выпускается под залог 4 млн грн, сейчас мы получили еще одно решение и уже даже электронный браслет сняли с Мангера. Однако, сегодня будет подана апелляция на это решение, и очень надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве", - отметил Луценко.
При этом он добавил, что ГПУ заказала аудит Счетной палаты по бюджету Херсонского горсовета, а также комитета лесного хозяйства по фактам уничтожения и хищения лесов Херсонской области, что даст возможность установить причастных к преступлениям, которые расследовала Гандзюк.
Напомним, 11 марта сотрудники Службы безопасности Украины сняли с Владислава Мангера электронный браслет и вернули загранпаспорт.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.