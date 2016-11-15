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ГПУ розпочала розслідування відносно службових осіб Львівської міськради

ГПУ розпочала розслідування відносно службових осіб Львівської міськради

Київ • УНН

 • 8737 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральна прокуратура спільно з Нацполіцією розпочала розслідування фактів зловживання службовими особами Львівської міськрадии, що призвели до збитків державі в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомили у перс-службі ГПУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Львівської міської ради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби уклали з суб’єктом господарювання договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 млн грн, не зважаючи на те, що нормативно-грошова оцінка даної земельної ділянки складала 140 млн грн, чим заподіяли збитки в особливо великих розмірах.

Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні за за ч. 5 ст. 191 ККУ, з метою відшукування оригіналів документів, на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу землі, проводяться слідчі дії — обшуки приміщення Львівської міської ради та офісних приміщеннях оцінювачів і суб’єкта господарювання, що придбав землю.

Досудове розслідування триває.

 

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