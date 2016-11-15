ГПУ начала расследование в отношении должностных лиц Львовского горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральная прокуратура совместно с Нацполицией начала расследование фактов злоупотребления должностными лицами Львовского горсовета, которые привели к нанесению убытков государству в особо крупных размерах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Львовского городского совета, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативно-денежная оценка данного земельного участка составляла 140 млн грн, чем причинили ущерб в особо крупных размерах.
На основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК, с целью отыскания оригиналов документов, на основании которых был заключен договор купли-продажи земли, проводятся следственные действия - обыски в помещении Львовского городского совета, офисных помещениях оценщиков и субъекта хозяйствования, который приобрел землю.
Досудебное расследование продолжается.