ГПУ оголосила підозру головному ФСБшнику окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру вісьмом особам, в тому числі підконтрольному Кремлю начальнику прикордонного управління ФСБ АР Крим та м.Севастополя адміралу Станкевичу С.М. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, передає УНН.
Як повідомила Сарган, також сьогодні було оголошено про підозру таким особам, підконтрольним Кремлю: начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим та м. Севастополь капітану 1 рангу Ромашкіну Р.О. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
заступнику начальника управління-начальнику відділу берегової охорони прикордонного управління ФСБ по республіці Крим капітану 1 рангу Шеіну А.Б. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України;
начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по республіці Крим капітану 2 рангу Шатохіну О.В.
Найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів, через агресію РФ в Азовському морі.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
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