ГПУ объявила подозрение главному ФСБшнику оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам, в том числе подконтрольному Кремлю начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
Как сообщила Сарган, также сегодня было объявлено о подозрении таким лицам, подконтрольным Кремлю: начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкиу Р.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
заместителю начальника управления-начальнику отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеину А.Б. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;
начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В .
В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10-м военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам, из-за агрессии РФ в Азовском море.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряков.