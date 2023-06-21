Готував удари по електропідстанціях в 5 областях України: СБУ затримала агента фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Служба безпеки викрила ще одного агента фсб, який збирав інформацію для підготовки нових російських атак на електропідстанції в 5 областях України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
Деталі
За даними відомства, за вказівкою агресора агент збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.
Крім цього, він повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.
«Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України» , - йдеться у повідомлені.
Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання фсб.
Доповнення
За даними слідства, ворожим агентом виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго.
Слідчі встановили, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення рф і перевела в «сплячий режим».
Після 24 лютого 2022 року йому дали завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, наголосили в СБУ.
Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.
Отримані відомості зрадник передавав окупантам через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.
При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.
Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, наголосили в СБУ.
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