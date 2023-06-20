Намагалися "злити" окупантам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА: СБУ викрила київську ІТ-компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Служба безпеки повідомила, що викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася "злити" російським окупантам оборонну інформацію, яка циркулює в одній з обласних військово-цивільних адміністрацій України. Одного з керівників столичного підрядника затримали та повідомили про підозру, передає УНН.
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"Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Цими "колегами" виявились представники терористичної організації "днр", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Співробітники СБУ повідомили, що завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА. Правоохоронці встановили, що найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів. Зазначається, що це допомогло б ворогу спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них. Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві співробітники СБУ виявили: комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності; печатки і документи, що вказують на ведення "спільного бізнесу" з донецькою "філією".
На підставі зібраних доказів правоохоронці затримали одного з керівників столичного підрядника. Йому повідомили йому про підозру за сприяння діяльності терористичної організації. Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька.
Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала "на гарячому" колаборанта у фронтових районах Донеччини, який передавав інформацію фсб, щодо кількості та пересування підрозділів ЗСУ залучених в операції у Бахмуті. Зараз він перебуває під вартою.