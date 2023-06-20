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Хотів зірвати контрудари ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала російського інформатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Служба безпеки затримала «на гарячому» колаборанта у фронтових районах Донеччини, який передавав інформацію фсб, щодо кількості та пересування підрозділів ЗСУ залучених в операції у Бахмуті. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Хотів зірвати контрудари ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала російського інформатора

Деталі

Зловмисник передавав до фсб місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, що залучений у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости. Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з фсб.

Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі шляхом проведення прицільних артобстрілів. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час спроби передачі інформації загарбнику.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності. У їх поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Довідково

3-тя окрема штурмова бригада була сформована на основі підрозділу ССО, який своєю чергою був сформований на основі добровольчого загону територіальної оборони «Азов», що був створений у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення. 26 січня 2023 перетворений на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗС України.

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