Хотів зірвати контрудари ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала російського інформатора

КИЇВ. 20 червня. УНН. Служба безпеки затримала «на гарячому» колаборанта у фронтових районах Донеччини, який передавав інформацію фсб, щодо кількості та пересування підрозділів ЗСУ залучених в операції у Бахмуті. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами.