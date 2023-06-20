Хотел сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала российского информатора

Детали

Злоумышленник передавал в ФСБ места дислокации и направления движения подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению контрнаступательных операций в районе Бахмута. Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Также он сообщал агрессору о локации складов с горюче-смазочными материалами и количество военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты. Информатор осуществлял передачу сведений российской спецслужбе под вымышленным именем через мессенджер. При этом он регулярно удалял собственную переписку с фсб.

Развединформация нужна была оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в том числе путем проведения прицельных артобстрелов. Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского пособника «с поличным» при попытке передачи информации захватчику.

По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он дистанционно привлечен россиянами к противоправной деятельности. В их поле зрения он попал из-за неоднократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских Телеграм-каналах.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Справочно

3-я отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения ССО, которое в свою очередь было сформировано на основе добровольческого отряда территориальной обороны «Азов», который был создан в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения. 26 января 2023 года преобразован в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВС Украины.

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