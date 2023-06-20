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Пытались "слить" оккупантам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА: СБУ разоблачила киевскую ИТ-компанию

Киев • УНН

 • 807036 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Служба безопасности сообщила, что разоблачила киевскую ІТ-компанию, которая пыталась "слить" российским оккупантам оборонную информацию, которая циркулирует в одной из областных военно-гражданских администраций Украины. Одного из руководителей столичного подрядчика задержали и сообщили о подозрении, передает УНН.

Пытались "слить" оккупантам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА: СБУ разоблачила киевскую ИТ-компанию

Цитата

"Следствие установило, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота. Так, киевская ІТ-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам с временно оккупированной части региона. Этими "коллегами" оказались представители террористической организации "днр", которые действовали под видом работников донецкого "филиала" компании", - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ сообщили, что благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный "слив" информации из ОВА. Правоохранители установили, что больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.

Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов. Отмечается, что это помогло бы врагу спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них. Во время обысков в офисе ІТ-компании и в квартирах фигурантов в Киеве сотрудники СБУ обнаружили: компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности; печати и документы, указывающие на ведение "совместного бизнеса" с донецким "филиалом".

На основании собранных доказательств правоохранители задержали одного из руководителей столичного подрядчика. Ему сообщили ему о подозрении за содействие деятельности террористической организации. Также по этой статье квалифицированы преступные действия пятерых его сообщников из временно оккупированного Донецка.

Сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности задержала "на горячем" коллаборанта во фронтовых районах Донецкой области, который передавал информацию фсб, по количеству и передвижения подразделений ВСУ привлеченных в операции в Бахмуте. Сейчас он находится под стражей.

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