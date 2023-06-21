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Готовил удары по электроподстанциям в 5 областях Украины: СБУ задержала агента фсб

Киев • УНН

 • 686856 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Служба безопасности разоблачила еще одного агента фсб, который собирал информацию для подготовки новых российских атак на электроподстанции в 5 областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Готовил удары по электроподстанциям в 5 областях Украины: СБУ задержала агента фсб

Детали

По данным ведомства, по указанию агрессора агент собирал информацию о местах расположения ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, он сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергооб’объектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

«Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины» , - говорится в сообщении.

Военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения им разведывательного задания фсб.

Дополнение

По данным следствия, вражеским агентом оказался чиновник регионального подразделения компании Укрэнерго.

Следователи установили, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения рф и перевела в «спящий режим».

После 24 февраля 2022 года ему дали задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины, отметили в СБУ.

Для коммуникации использовали заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Полученные сведения предатель передавал оккупантам через "связного", который находился во временно оккупированной Горловке.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружены мобильный телефон, ноутбук и планшет с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, подчеркнули в СБУ.

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