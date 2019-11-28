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Гончарук закликав Укртрансбезпеку змінити керівників в областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова уряду Олексій Гончарук закликав Укртрансбезпеку змінити керівників на місцях. Про це прем'єр-міністр Гончарук сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

“Я закликаю Укртрансбезпеку максимально швидко поновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, в переважній своїй більшості або представляли інтереси „смотрящих“, або закривали на це очі”, — сказав Гончарук.

Прем’єр додав, що найближчим часом буде представлений план будівництва доріг.

Як повідомляв УНН, з 1 березня наступного року уряд планує розпочати “велике будівництво доріг”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського закликали розформувати Укравтодор

Нагадаємо, нещодавно Прем’єр-міністр Гончарук представив нового очільника Укравтодору Олександра Кубракова. Згодом, Кубраков заявив, що планує залучати іноземне фінансування на наступний рік.

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