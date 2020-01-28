Гончарук обговорив співпрацю України та ЄС з президентом Європейської Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем поглиблення співпраці України з ЄС. Про це Глава уряду написав у Facebook, передає УНН.
"Під час зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем обговорив також і поглиблення співпраці України та ЄС. Обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами за 9 місяців 2019 року збільшився на 9,6% і сягнув 39,6 млрд дол. США. Оскільки Україна дедалі активніше використовує безмитні тарифні квоти на поставки своєї продукції, Україна виступає за оновлення положень торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - написав Гончарук.
За його словами, Україна у 2020 році планує поглибити секторальну інтеграцію до ЄС у сферах енергетики та цифрового ринку, посилити співпрацю митних органів, розширити та актуалізувати торгівлю, а також зробити Україну невід’ємною частиною Європейської зеленої угоди.
"Україна має високі очікування від Саміту Східного партнерства, який відбудеться у Брюсселі в червні цього року. Закликаємо ЄС підтримати спільну ініціативу України, Грузії та Молдови із запуску формату посиленої співпраці з асоційованими партнерами у рамках Східного партнерства", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував ЄС розпочати діалог з Україною щодо розвитку спільної дорожньої карти в рамках "Європейської зеленої угоди".