Гончарук обсудил сотрудничество Украины и ЕС с президентом Европейского Совета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем углубления сотрудничества Украины с ЕС. Об этом Глава правительства написал в Facebook, передает УНН.
"Во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем обсудил также и углубления сотрудничества Украины и ЕС. Объем двусторонней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 года увеличился на 9,6% и достиг 39,6 млрд долл. США. Поскольку Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции, Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС ", - написал Гончарук.
По его словам, Украина в 2020 году планирует углубить секторальной интеграции в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью Европейской зеленой соглашения.
"Украина имеет высокие ожидания от саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в июне этого года. Призываем ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдовы по запуску формата усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства", - отметил Гончарук.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил ЕС начать диалог с Украиной по развитию общей дорожной карты в рамках "Европейской зеленой соглашения".