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Гончарук запропонував ЄС перемовини щодо "Європейської зеленої угоди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував ЄС розпочати діалог з Україною щодо розвитку спільної дорожньої карти в рамках "Європейської зеленої угоди". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Гончарук запропонував ЄС перемовини щодо "Європейської зеленої угоди"

"Програма Уряду передбачає амбітну мету — через 5 років Україна відповідатиме критеріям членства у ЄС", - зазначив Гончарук.

Саме тому, за його словами, важливо синхронізувати політики з країнами-членами ЄС, зокрема, і у рамках "Європейської зеленої угоди".

"Ми пропонуємо розпочати діалог щодо розвитку спільної дорожньої карти в рамках "Європейської зеленої угоди". Зелена угода, насправді, про абсолютно прості щоденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти. Амбітна мета Євросоюзу — до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху", - сказав Гончарук.

За інформацією Кабміну, у рамках Зеленої угоди ЄС буде переглядати поточні цілі щодо скорочення викидів вуглецю до 2030 року з 40% до 50-55%.

"Ми з перших кроків будемо йти разом з ЄС цим шляхом. Україна вже розробляє свій другий національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди та пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Ми вже почали імплементувати українське законодавство до європейських норм", - зазначив Гончарук.

Також Прем’єр-міністр повідомив Єврокомісару про наміри повністю інтегруватися до європейської енергосистеми (електромережі ENTSO-E) до 2023 року.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 28 січня обговорять подальший план виконання Угоди про асоціацію.

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