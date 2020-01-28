Гончарук предложил ЕС переговоры по "Европейскому зеленому соглашению"

"Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС", - отметил Гончарук.

Именно поэтому, по его словам, важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения".

"Мы предлагаем начать диалог по развитию общей дорожной карты в рамках "Европейского зеленого соглашения". Зеленое соглашение, по сути, о совершенно простых ежедневных вещах. О том, чтобы люди дышали нормальным воздухом без выбросов, использовали чистую питьевую воду, потребляли безопасные продукты. Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха", - сказал Гончарук.

По информации Кабмина, в рамках Зеленого соглашения ЕС будет просматривать текущие цели по сокращению выбросов углерода к 2030 году с 40% до 50-55%.

"Мы с первых шагов будем идти вместе с ЕС по этому пути. Украина уже разрабатывает свой второй национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением и пакет законопроектов относительно национальной модели торговли выбросами. Мы уже начали имплементировать украинское законодательство к европейским нормам", - отметил Гончарук.

Также Премьер-министр сообщил Еврокомиссару о намерениях полностью интегрироваться в европейскую энергосистему (электросети ENTSO-E) до 2023 года.

Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 28 января обсудят дальнейший план выполнения Соглашения об ассоциации.