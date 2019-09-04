Гончарук: ми хочемо максимально відкрити Будинок уряду, але нам не дозволяють

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. в Уряді активно працюють над тим, щоб максимально спростити достув до і в Будинку уряду. Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми зараз вивчаємо, ми зараз активно дискутуємо з нашими безпековими службами про те, наскільки відкритою можна зробити урядову будівлю, подвір’я і все інше. Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам з розумних міркувань дозволяють. Я думаю, результат ми побачимо протягом тижнів, тому що ми доручили змоделювати різні сценарії, подивитись, наскільки реалістичними є загрози, які спричиняють необхідність всіх цих кордонів. Що вже вдалось зробити – ми поприбирали перегородки між поверхами, і тут тепер не потрібно ходити зіг-загами, блукати лабіринтами, тепер тут все просто і прозоро, на самокаті можна кататись вільно", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні Уряд прийняв технічну постанову про рейдерство, яка має “усунути технічні прогалини”.

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