Гончарук: мы хотим максимально открыть Дом правительства, но нам не разрешают

"Мы сейчас изучаем, мы сейчас активно дискутируем с нашими службами по вопросам безопасности о том, насколько открым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам из умных рассуждений позволяют. Я думаю, результат мы увидим в течение недель, потому что мы поручили смоделировать различные сценарии, посмотреть, насколько реалистичными являются угрозы, которые вызывают необходимость всех этих границ. Что уже удалось сделать - мы убрали перегородки между этажами, и здесь теперь не нужно ходить зиг-загами, блуждать по лабиринтам, теперь здесь все просто и прозрачно, на самокате можно кататься свободно", - сказал Гончарук.

Напомним, сегодня Правительство приняло техническое постановление о рейдерстве, которое должно "устранить технические пробелы".