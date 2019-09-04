Гончарук пояснив суть постанови про рейдерство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні Уряд прийняв технічну постанову про рейдерство, яка має “усунути технічні прогалини”. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“На наступному тижні ми вийдемо з окремою комунікацією по рейдерству. Сьогодні була технічна постанова, яка окремі якісь прогалини усувала. Основна частина цієї постанови про що: зараз у міністерстві юстиції досі діє комісія, яка розглядала скарги людей, які ніби постраждали від рейдерських проявів”, — сказав гончарук.
З його слів, робота цієї комісії “була дуже забюрократизованою, тобто щоб подати туди заяву, ти мав пройти 7 кіл пекла”.
“Ця постанова, яку ми сьогодні прийняли, вона фіксує. Затверджує спрощену процедуру спілкування з цією комісією. Все в online, друзі, щоб будь-яка людина з ноутбуку не мала жодних бар’єрів і могла спілкуватись з державними органами”, — додав прем’єр.
Як повідомляв УНН, сьогодні Уряд посилив протидію рейдерству в сфері держреєстрації.