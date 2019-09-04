Уряд посилив протидію рейдерству в сфері держреєстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уряд ухвалив рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству в сфері державної реєстрації. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Ми перетворюємо комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн, це простіше і зменшить кількість помилок при подачі. Друге, усі висновки комісії будуть публікуватися он-лайн негайно після підписання такого висновку, це забезпечить єдину практику розгляду для усіх та прозорість. І третє, ще головніше, змінюємо принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники — висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору”, — прокоментував рішення міністр юстиції Денис Малюська.
Нагадаємо, у найближчий місяць уряд планує подолати рейдерство та махінаціями в реєстрах нерухомості. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.