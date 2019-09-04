Правительство усилило противодействие рейдерству в сфере госрегистрации

“Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такому выводу, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники — высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора”, — прокомментировал решение министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, в ближайший месяц правительство планирует преодолеть рейдерство и махинации в реестрах недвижимости. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.