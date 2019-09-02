Уряд планує повністю подолати рейдерство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У найближчий місяць уряд планує подолати рейдерство та махінаціями в реєстрах нерухомості. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, заявив, що одним з пріоритетних питань на наступні пару тижнів є підготовка до МВФ. Про це він заявив час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
“За наступний місяць, у найближчий місяць, у нас є чудова команда на мою думку в Міністерстві юстиції, задача історію з рейдерством, з цими махінаціями в реєстрах мають піти в минуле назавжди і це має бути зроблено терміново”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, для боротьби з рейдерством будуть використанні нововведення.