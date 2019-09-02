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Дубілет розповів про перші кроки у боротьбі з рейдерством

Дубілет розповів про перші кроки у боротьбі з рейдерством

Київ • УНН

 • 15932 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Для боротьби з рейдерством буде використовуватися два нововведення. Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Перше нововведення, з його слів, стосується даних про юридичних осіб. Тепер їх будуть публікувати щоденно, тоді як раніше вони публікувались раз на тиждень.

"Часто рейдерство полягає в тому, що у компанії раптово змінили власника чи директора, тоді як реальні власники про це нічого не знають. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатись про неочікувані зміни в своїй компанії з затримкою до тижня (за цей час компанію могли "віджати" ще більше: забрати активи, перепродати і т.д), то тепер затримка буде до одного дня", - вказав Дубілет.

Міністр радить власникам бізнесу підписатись на один з безкоштовних сервісів, який відслідковує зміни у власності: OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkurs.

Для тих, хто дізнався, що його компанію відібрали рейдери, є друге нововведення.

"Ми запустили можливість подавати скарги до Антирейдерської комісії через електронну форму iGov. Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половину заявок відхиляли з формальних причин). Більше того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярії, могло пройти два тижні. Ми створили iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили. Більше того, вона надходить у роботу комісії миттєво", - розповів Дубілет.

Ці нововведення дозволяють швидше дізнатись про рейдерство та оперативно надіслати скаргу про це. В уряді планують надалі працювати над усуненням рейдерства, а не тільки його наслідків.

Раніше УНН писав про те, що Дмитро Дубілет пішов працювати у Кабмін замість того, щоб переїхати в Лондон.

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