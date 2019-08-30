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Дубілет розповів, що пішов працювати в Кабмін замість переїзду в Лондон

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Новообраний міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що погодився на пропозицію зайняти посаду в Кабінеті міністрів, хоча ще недавно планував переїхати жити в Лондон. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду міністра Кабінету Міністрів, і я погодився. Ще недавно я будував великі плани з розвитку monobank і Smartass, а також запуску Koto в Британії... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план", - повідомив він.

Дубілет додав, що вірить, "що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися". "І це дуже круте відчуття, усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву", - зазначив міністр.

"Я обіцяю, що в складі нової команди під керівництвом Олексія Гончарука зроблю все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок. А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю , що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти. Такого у нашій країни ніколи не було", - додав він.

Нагадаємо, 29 серпня Прем'єр-міністром обрано Олексія Гончарук.

Також Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

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