Дубилет рассказал, что пошел работать в Кабмин вместо переезда в Лондон

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность министра Кабинета Министров, и я согласился. Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога. Но вдруг все эти планы как-то отступили на второй план", - сообщил он.

Дубилет добавил, что верит, "что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались". "И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва", - отметил министр.

"Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок. А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - добавил он.

Напомним, 29 августа Премьер-министром избран Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.