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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112306 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122965 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120451 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125555 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151011 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150600 просмотра

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Дубилет рассказал, что пошел работать в Кабмин вместо переезда в Лондон

Дубилет рассказал, что пошел работать в Кабмин вместо переезда в Лондон

Киев  •  УНН

 • 20059 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласился на предложение занять должность в Кабинете министров, хотя еще недавно планировал переехать жить в Лондон. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность министра Кабинета Министров, и я согласился. Еще недавно я строил великие планы по развитию monobank и Smartass, а также запуску Koto в Британии… Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога. Но вдруг все эти планы как-то отступили на второй план", - сообщил он.

Дубилет добавил, что верит, "что у Украины появился исторический шанс на прорыв, которого мы все так заждались". "И это очень крутое чувство, осознавать, что я могу стать частью этого прорыва", - отметил министр.

"Я обещаю, что в составе новой команды под началом Алексея Гончарука сделаю все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок. А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - добавил он.

Напомним, 29 августа Премьер-министром избран Алексей Гончарук.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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