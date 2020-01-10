Гончарук анонсував початок централізованого обліку лісів з лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. З 1 лютого в Україні планують повноцінно запустити централізований облік деревини. Про це написав у Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Дав доручення, щоби 1 лютого 2020 року в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини: МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції — безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення; Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам та власникам лісів — оприлюднювати на офіційних веб-сайтах інформацію щодо справ про лісопорушення", - написав Олексій Гончарук.
Він також додав, що голови ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника.
Вказано, що близько 12% лісового фонду України знаходиться у віданні органів місцевого самоврядування, які заготовляють близько 2 млн куб. м деревини. Наразі зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обліку підключено лише 69.
"7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, відповідно, ніким не охороняються, і жодного обліку цієї деревини не здійснюється", - зазначив Олексій Гончарук.
Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель розповів про майбутні функції електронного реєстру “Ліс у смартфоні”, зокрема, внесення координат по кожному лісу і створення кадастрової карти інженерних коридорів.