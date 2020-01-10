Гончарук анонсировал начало централизованного учета лесов с февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С 1 февраля в Украине планируют полноценно запустить централизованный учет древесины. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины: МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции - непрерывно предотвращать незаконным вырубкам лесов и выявлять нарушения; Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов - обнародовать на официальных сайтах информацию о делах о лесонарушение", - написал Алексей Гончарук.
Он также добавил, что главы ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющие собственника.
Указано, что около 12% лесного фонда Украины находится в ведении органов местного самоуправления, которые заготавливают около 2 млн куб. м древесины. Сейчас из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены лишь 69.
"7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, соответственно, никем не охраняются, и никакого учета этой древесины не осуществляется", - отметил Алексей Гончарук.
Напомним, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель рассказал о предстоящих функции электронного реестра "Лес в смартфоне", в частности, внесение координат по каждому леса и создание кадастровой карты инженерных коридоров.