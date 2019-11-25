Ліс у смартфоні: Оржель розповів про майбутні функції електронного реєстру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель розповів про майбутні функції електронного реєстру “Ліс у смартфоні”, зокрема, внесення координат по кожному лісу і створення кадастрової карти інженерних коридорів. Про це він заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.
“Ми відкриваємо всю інформацію в рамках екології, реєстрів та інформуємо кожного суб’єкта господарювання, кожного українця. Що означає ліс в смартфоні? Насправді це звучить просто, але є більш складним. Більше того, напрацьований відповідний законопроект, він погоджений на уряді, це об’єднання всіх реєстрів”, — зазначив Оржель.
За його словами, раніше в Україні зловживали тим, що реєстр надр і лісів не відповідав в електронному і друкованому вигляді.
“Ми об’єднуємо всі реєстри. На публічній кадастровій карті вже є інформація щодо лісів, щодо водних ресурсів. Більше того, в майбутньому ми викладемо на єдиний ресурс і буде 100% відповідність всіх координат по кожному лісу. Ми на кадастрову карту хочемо покласти всі інженерні коридори. Всі мережі, дані — це генеральні плани та детальні плани територій. Кожен, хто зайде на цей єдиний ресурс може в онлайн побачити, що значить земельна ділянка, який є доступ до інфраструктури, які є ресурси по цій земельній ділянці”, — сказав Оржель.
За його словами, це необхідний реєстр перед запуском земельної реформи, щоб всі розуміли скільки реально коштує конкретний шмат землі.
Нагадаємо, Державне агентство лісових ресурсів підключило лісогосподарські підприємства восьми областей до електронного реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та онлайн-карти рубок.