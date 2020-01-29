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Гончарук анонсував конкурс на посаду керівника Укрзалізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні буде оголошено конкурс на посаду керівника АТ "Укрзалізниця". Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Гончарук анонсував конкурс на посаду керівника Укрзалізниці

"Конкурс точно буде об’явлений", - сказав Гончарук, відповідаючи на питання, чи буде конкурс на посаду керівника УЗ, і чи буде він відбуватися з урахуванням позиції Deutsche Bahn.

Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні 29 січня ухвалив рішення про звільнення керівника АТ "Укрзалізниця", ким до цього часу був Євген Кравцов

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало меморандум про взаєморозуміння із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn

Також Гончарук заявляв, що йдеться лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Та додав, що Укрзалізниця залишається під повним контролем держави

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