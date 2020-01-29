Уряд погодив звільнення керівника Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про звільнення керівника АТ "Укрзалізниця", ким до цього часу був Євген Кравцов. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми погодили сьогодні звільнення керівника Укрзалізниці. Це важливий крок для перезавантаження всього того, що на цій важливій державній компанії відбувається, було зроблено", - заявив Прем’єр.
Нагадаємо, раніше цього тижня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що найближчим часом планується зміна менеджменту в Укрзалізниці.
Як повідомляв УНН, уряд призначив виконуючого обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова головою підприємства 10 січня 2019 року.