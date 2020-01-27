У Мінінфраструктури анонсували зміну менеджменту Укрзалізниці

"Дійсно, те, що пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, я вважаю, що громадяни України отримували вкрай низької якості послугу, а заслуговують на значно більше, тому ми найближчим часом будемо змінювати менеджмент в Укрзалізниці", - сказав Криклій.

Нагадаємо, Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею.