У Мінінфраструктури анонсували зміну менеджменту Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що найближчим часом планується зміна менеджменту в Укрзалізниці. Про це він сказав на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, те, що пасажирській складовій приділяли дуже мало уваги, я вважаю, що громадяни України отримували вкрай низької якості послугу, а заслуговують на значно більше, тому ми найближчим часом будемо змінювати менеджмент в Укрзалізниці", - сказав Криклій.
Нагадаємо, Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею.