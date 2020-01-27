В Мининфраструктуры анонсировали смену менеджмента Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время планируется смена менеджмента в Укрзализныци. Об этом он сказал на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"Действительно, то, что пассажирской составляющией уделяли очень мало внимания, я считаю, что граждане Украины получали крайне низкого качества услугу, а заслуживают гораздо большего, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент в Укрзализныци", - сказал Криклий.
Напомним, Гончарук допустил привлечение консультантов Deutsche Bahn к управлению Укрзализныци.