Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління “Укрзалізницею”

“Я скажу, чому ми думаємо, що нам потрібна допомога наших німецьких партнерів в „Укрзалізниці“. Її просто розірвали, її розікрали за цей, нажаль, великий проміжок часу... Ці проблеми не можна вирішити за пару місяців”, — сказав прем’єр.

Гончарук вкотре підкреслив, що наразі для України важливо, щоб заходили інвестиції.

Він розповів, що поки що був підписаний меморандум про взаємопорозуміння, а наразі в Уряді працюють над створенням тексту стратегічної угоди, “яка буде складатися з багатьох раундів”.

“На першому етапі, звичайно у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або, можливо, на певному етапі будуть залучені до управління (залізничною) дорогою. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію”, — розповів Гончарук.

На його думку, німецькі партнери володіють розумінням того, як виглядає українська залізниця.

“Ми з самого початку говорили з нашими німецькими колегами про наступне: у них є досвід, у них є ресурси, у них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини українська залізниця. Чому? Тому що вони насправді і зараз працюють по окремих дрібних проектах. Вони нас консультують як вибрати локомотиви нашої укрзалізниці”, — сказав Прем’єр.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі прем’єр Гончарук заявивши, що уряд хоче передати компанію “Укрзалізниця” в управління Deutsche Bahn.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла — колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки — ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні “Укрзалізниці”, як зазначається, заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. У свою чергу, в Deutsche Bahn заявили, що не планують брати участі в управлінні українським АТ “Укрзалізниця”.

Після цього, прем’єр розвіяв чутки щодо меморандуму з Deutsche Bahn, заявив, що “Укрзалізниця” залишиться під контролем держави.