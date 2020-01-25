Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління “Укрзалізницею”

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 4504 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 185869 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 137729 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 120253 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 127298 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145617 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146499 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230742 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217505 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187650 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
55%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 16971 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 19302 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 17424 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 16651 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 15451 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 185880 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 174609 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 293767 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 315865 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 397360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 4542 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 4012 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57172 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39960 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54187 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління “Укрзалізницею”

Київ • УНН

 • 19827 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Німецька компанія Deutsche Bahn була обрана як партнер для “Укрзалізниці”, тому що вони мають за плечима великий досвід та необхідні ресурси. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

Гончарук допустив залучення консультантів Deutsche Bahn до управління “Укрзалізницею”

“Я скажу, чому ми думаємо, що нам потрібна допомога наших німецьких партнерів в „Укрзалізниці“. Її просто розірвали, її розікрали за цей, нажаль, великий проміжок часу... Ці проблеми не можна вирішити за пару місяців”, — сказав прем’єр.

Гончарук вкотре підкреслив, що наразі для України важливо, щоб заходили інвестиції.

Він розповів, що поки що був підписаний меморандум про взаємопорозуміння, а наразі в Уряді працюють над створенням тексту стратегічної угоди, “яка буде складатися з багатьох раундів”.

“На першому етапі, звичайно у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або, можливо, на певному етапі будуть залучені до управління (залізничною) дорогою. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію”, — розповів Гончарук.

На його думку, німецькі партнери володіють розумінням того, як виглядає українська залізниця.

“Ми з самого початку говорили з нашими німецькими колегами про наступне: у них є досвід, у них є ресурси, у них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини українська залізниця. Чому? Тому що вони насправді і зараз працюють по окремих дрібних проектах. Вони нас консультують як вибрати локомотиви нашої укрзалізниці”, — сказав Прем’єр.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі прем’єр Гончарук заявивши, що уряд хоче передати компанію “Укрзалізниця” в управління Deutsche Bahn.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла — колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки — ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні “Укрзалізниці”, як зазначається, заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. У свою чергу, в Deutsche Bahn заявили, що не планують брати участі в управлінні українським АТ “Укрзалізниця”.

Після цього, прем’єр розвіяв чутки щодо меморандуму з Deutsche Bahn, заявив, що “Укрзалізниця” залишиться під контролем держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48