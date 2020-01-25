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Гончарук допустил привлечение консультантов Deutsche Bahn к управлению "Укрзализныцей"

Киев • УНН

 • 19827 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Немецкая компания Deutsche Bahn была выбрана в качестве партнера для "Укрзализныци", так как они имеют за плечами большой опыт и необходимые ресурсы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Гончарук допустил привлечение консультантов Deutsche Bahn к управлению "Укрзализныцей"

“Я скажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в „Укрзализныце“. Ее просто разорвали ее разворовали за этот, к сожалению, большой промежуток времени... Эти проблемы нельзя решить за пару месяцев”, — сказал премьер.

Гончарук в очередной раз подчеркнул, что сейчас для Украины важно, чтобы заходили инвестиции.

Он рассказал, что пока что был подписан меморандум о взаимопонимании, а сейчас в Правительстве работают над созданием текста стратегического соглашения, “которое будет состоять из многих раундов”.

“На первом этапе, конечно у нас будут немецкие консультанты, которые частично будут консультировать наш менеджмент или, возможно, на определенном этапе будут привлечены к управлению (железнодорожными) путями. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию”, — рассказал Гончарук.

По его мнению, немецкие партнеры обладают пониманием того, как выглядит украинская железная дорога.

“Мы с самого начала говорили с нашими немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри Украинская железная дорога. Почему? Потому что они на самом деле и сейчас работают по отдельным мелким проектам. Они нас консультируют как выбрать локомотивы нашей Укрзализныци”, — сказал премьер.

Напомним, в четверг, 23 января, на украинском завтраке в Давосе премьер Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию “Укрзализныця” в управление Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла — бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава ведомства федеральной канцлера — ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей”.

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании “Укрзализныци”, как отмечается, заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В свою очередь, в Deutsche Bahn заявили, что не планируют участвовать в управлении Украинской АО “Укрзализныця”.

После этого, премьер развеял слухи о меморандуме с Deutsche Bahn, заявив, что “Укрзализныця” останется под контролем государства.

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