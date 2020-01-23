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Deutsche Bahn не планує брати в управління Укрзалізницю

Київ • УНН

 • 17981 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn не планує брати в управління українське АТ "Укрзалізниця". Про це у четвер з посиланням на відповідь на запит з пресслужби компанії повідомляє DW, передає УНН.

Deutsche Bahn не планує брати в управління Укрзалізницю

"DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту - консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" в управління Deutsche Bahn.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки - ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", як зазначається, заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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