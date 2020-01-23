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Deutsche Bahn не планирует принимать в управление Укрзализныцю

Киев • УНН

 • 17981 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует принимать в управление украинское АО "Укрзализныця". Об этом в четверг со ссылкой на ответ на запрос из прессслужбы компании сообщает DW, передает УНН.

Deutsche Bahn не планирует принимать в управление Укрзализныцю

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проэктам в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

В четверг, 23 января, на Украинском завтраке в Давосе Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" в управление Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава ведомства федерального канцлера - ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании "Укрзализныци", как отмечается, заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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