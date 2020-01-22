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Україна та німецька компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство інфраструктури підписало “Меморандум про взаєморозуміння” із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Церемонія підписання відбулась в Українському домі у Давосі, передає УНН.

Україна та німецька компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю

Як повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який також був присутній на церемонії, цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації Укрзалізниці, яке анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

"Упевнений, що застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.

Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме — Україна повністю зберігатиме за собою контроль над Укрзалізницею", - зауважив він.

Гончарук також зазначив, що німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

"Тож одразу відкидую всі чутки — про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об’єкта, як Укрзалізниця, мова не йде. Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці", - резюмував він.

Нагадаємо, прем’єр Олексій Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - у Давосі.

Так, 21 січня в Давосі стартував 50-й Всесвітній економічний форум, і перший день вже встиг порадувати учасників і допитливих глядачів цікавими подіями. 

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